Dois mortos em acidente com autocarrro numa auto-estrada na Croácia

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas quando um autocarro capotou hoje numa autoestrada na Croácia, disse a polícia.

O autocarro com matrícula da Sérvia saiu da estrada e capotou às 7:25 locais enquanto seguia na direção da capital croata, Zagreb, disse a polícia. A razão do acidente não ficou imediatamente clara.

A autoestrada A3 na Croácia começa na fronteira com a Sérvia, passa por Zagreb e segue em direção à Eslovénia.

Os serviços de emergência disseram que 33 passageiros e dois motoristas estavam no autocarro. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade, disse Dario Kezeric, comandante dos bombeiros do condado de Zagreb, à emissora estatal HRT.

Fotografias do local divulgadas pelos media locais mostram uma cerca de estrada partida e o autocarro deitado ao lado da estrada. Um helicóptero também foi chamado ao local, refere a rádio televisão croata HRT.