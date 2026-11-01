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Carro capota na Via Rápida em Santa Cruz

Acidente ocorreu junto à cabeceira do Aeroporto

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foto DR

Um ligeiro de passageiros capotou lateralmente, este domingo, perto das 17 horas, na Via Rápida, em Santa Cruz, no sentido Machico–Ribeira Brava, junto à cabeceira do Aeroporto da Madeira.

Até ao momento, não são conhecidos a eventual existência de feridos na sequência do acidente.

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