Carro capota na Via Rápida em Santa Cruz
Acidente ocorreu junto à cabeceira do Aeroporto
Um ligeiro de passageiros capotou lateralmente, este domingo, perto das 17 horas, na Via Rápida, em Santa Cruz, no sentido Machico–Ribeira Brava, junto à cabeceira do Aeroporto da Madeira.
Até ao momento, não são conhecidos a eventual existência de feridos na sequência do acidente.
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