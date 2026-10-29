64 pessoas registaram desaparecimento de passageiros no acidente ferroviário em Espanha

A Guarda Civil espanhola recebeu, até ao momento, 64 registos de informação sobre familiares desaparecidos após o acidente ferroviário ocorrido na quarta-feira em Urda, Toledo e que fez pelo menos 68 mortos.

Fontes da Guarda Civil disseram hoje à agência de notícias espanhola EFE, que os 64 relatos foram registados nos vários postos que o corpo de segurança estabeleceu para prestar apoio os familiares das vítimas do desastre ferroviário.

O acidente ocorreu na quarta-feira, pouco antes das 09:00 (08:00 em Lisboa), quando um comboio de alta velocidade (AVE), da operadora Renfe, embateu na traseira de um comboio da empresa Iryo na linha de alta velocidade entre Madrid e Sevilha, na localidade de Urda, em Toledo.