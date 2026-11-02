Colisão entre mota e carro provoca um ferido
Um homem de 50 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, na via rápida, em Machico.
O acidente ocorreu junto à saída para o Parque Desportivo de Água de Pena, tendo motivado o aCcionamento dos Bombeiros Municipais de Machico. A vítima apresentava escoriações e recebeu assistência no local.
Após os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o centro de saúde de Machico.
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