Colisão entre mota e carro provoca um ferido

Um homem de 50 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, na via rápida, em Machico.

O acidente ocorreu junto à saída para o Parque Desportivo de Água de Pena, tendo motivado o aCcionamento dos Bombeiros Municipais de Machico. A vítima apresentava escoriações e recebeu assistência no local.

Após os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o centro de saúde de Machico.