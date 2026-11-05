Colisão entre mota e carro faz ferido em Machico
Motociclista, de 62 anos, sofreu escoriações e acabou transferido para o hospital
Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, ocorrida perto das 11h30, no sítio da Serra de Água, em Machico, provocou ferimentos num homem de 62 anos.
O motociclista sofreu algumas escoriações e foi socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram uma ambulância e dois elementos para o local.
Numa primeira fase, a vítima foi encaminhada para as urgências do Centro de Saúde de Machico, tendo sido posteriormente transferida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
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