Colisão entre mota e carro faz ferido em Machico

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, ocorrida perto das 11h30, no sítio da Serra de Água, em Machico, provocou ferimentos num homem de 62 anos.

O motociclista sofreu algumas escoriações e foi socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram uma ambulância e dois elementos para o local.

Numa primeira fase, a vítima foi encaminhada para as urgências do Centro de Saúde de Machico, tendo sido posteriormente transferida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.