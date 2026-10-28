Viatura avariada causa 'mega' congestionamento na Via Rápida

A avaria de um camião cisterna, muito provavelmente transportando combustível, está a causar um extenso congestionamento na Via Rápida.

Foto Google Maps

São, a esta hora (8h53), mais de 7 km de extensão e sem previsão de melhoria tão cedo, uma vez que tirar a viatura da via não será nada fácil. A avaria deu-se à saída do Túnel da Palmeira, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Foto Google Maps

Curiosamente, no sentido oposto, também há um congestionamento significativo, com cerca de 3,5 km de extensão, desde o sublanço da Alforra - Ponte dos Frades, ainda consequências do acidente, mas já resolvido, pelo que neste momento apenas devido a tráfego intenso.