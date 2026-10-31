Motociclista ferido em colisão na Via Rápida

Um motociclista, na casa dos 30 anos, ficou ferido ao início da tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava.

O acidente ocorreu pelas 15h30, debaixo da pista do Aeroporto, numa zona próxima da fronteira entre os concelhos de Machico e Santa Cruz.

A vítima apresentava queixas ao nível dos membros inferiores, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância.

Após os primeiros cuidados, o motociclista foi encaminhado directamente para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.