Motociclista ferido em colisão na Via Rápida
Acidente ocorreu junto ao Aeroporto, no sentido Machico–Ribeira Brava
Um motociclista, na casa dos 30 anos, ficou ferido ao início da tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava.
O acidente ocorreu pelas 15h30, debaixo da pista do Aeroporto, numa zona próxima da fronteira entre os concelhos de Machico e Santa Cruz.
A vítima apresentava queixas ao nível dos membros inferiores, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância.
Após os primeiros cuidados, o motociclista foi encaminhado directamente para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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