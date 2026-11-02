Acidente causa congestionamento na Via Rápida

Um acidente ocorrido dentro do túnel dos Marmeleiros, no sentido Ribeira Brava - Machico, está a congestionar fortemente o trânsito na Via Rápida. A situação já está a ser controlada pela concessionária, mas o congestionamento já se prolonga por quase 3 km.

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No mesmo sentido Ribeira Brava - Machico, uma viatura avariada está a causar mais constrangimentos, neste caso na subida de Santa Rita até à Ponte dos Frades, quase chegando ao nó de Câmara de Lobos. Este congestionamento já atinge mais de 2 km de extensão a esta hora.

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Com piso ainda molhado, o trânsito flui muito lentamente, também no sentido oposto, já com um congestionamento de 6 km de extensão, desde a subida do Caniço para a Cancela até pelo menos o nó de Pestana Júnior. Aqui devido ao habitual trânsito intenso.



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Conduza com precaução e bom início de semana.