Motociclista despistou-se na Via Rápida em Santa Rita

Um motociclista, de 24 anos, ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido esta tarde na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava–Machico, no final da recta de Santa Rita, em São Martinho.

O alerta foi dado pelas 15h26, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar socorro à vítima.

O jovem queixava-se de dores no corpo, foi imobilizado no local e transportado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.