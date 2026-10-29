Homem ferido após colisão à entrada da Via Rápida

Um acidente ocorrido esta manhã, pelas 7h15, à entrada da Via Rápida na zona da Cancela, causou ferimentos a um homem.

Cancela congestiona trânsito matinal Bom dia. De acordo com a aplicação Infovias, gerida pela concessionária da Via Rápida, neste momento há um congestionamento que está a condicionar fortemente o trânsito matinal desta quinta-feira, situação que começou ainda antes das 7h30.

A situação que o DIÁRIO tinha sinalizado como potencial acidente, ocorreu mesmo e foi preciso socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que acudiram à faixa de aceleração no sentido Machico - Ribeira Brava.

O homem de 47 anos, ferido de uma das viaturas envolvidas na colisão, foi assistido pela tripulação da ambulância, apresentando escoriações, tendo ainda sido mobilizada uma viatura de desencarceramento.

Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A polícia também terá estado envolvida para tomar conta da ocorrência. A concessionária tratou de aliviar o trânsito que, neste momento, ascende a 4,5 km de extensão.