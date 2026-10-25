Homem de 69 anos resgatado de embarcação junto ao Forte de São Tiago

Um homem de 69 anos foi resgatado, na madrugada deste domingo, 25 de Outubro, de uma embarcação de recreio fundeada junto ao Forte de São Tiago, no Funchal, depois de alegadamente se ter sentido mal a bordo.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 00h50, através do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, dando conta de uma pessoa com dores torácicas.

Na sequência do alerta, foram mobilizados tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal, que se deslocaram ao local e procederam ao resgate da vítima.

O homem foi transportado até à Marina do Funchal, onde aguardavam elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o seu encaminhamento para uma unidade hospitalar.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.