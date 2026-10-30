Volta à Cidade do Funchal regressa a 28 de Dezembro com inscrições limitadas

A Volta à Cidade do Funchal regressa no dia 28 de Dezembro para a sua 67.ª edição, com um programa que pretende voltar a reunir atletas e população em geral numa das mais emblemáticas iniciativas desportivas da Madeira. Este ano, a participação está limitada a 8.500 inscritos.

Organizada numa perspectiva inclusiva, a prova contempla diferentes modalidades e escalões, abrangendo atletas federados e populares, grupos escolares, forças militares e militarizadas.

O programa começa às 18 horas, com uma prova de 500 metros destinada a participantes em cadeira de rodas, sem carácter competitivo. Seguem-se as provas jovens, com início às 18h15 para o escalão Sub-10, numa distância de 500 metros. Os Sub-12 entram em prova às 18h25, para percorrerem 775 metros, seguindo-se os Sub-14, às 18h35, com 1,4 quilómetros, e os Sub-16, às 18h45, com 2,35 quilómetros.

Às 19 horas realiza-se a Marcha da Saúde, também sem carácter competitivo, num percurso de 2,35 quilómetros. A entrega de prémios das provas jovens está prevista para as 19h10.

O ponto alto da iniciativa acontece às 20 horas, com a partida da LXVII Volta à Cidade do Funchal, numa distância de 5,85 quilómetros, destinada aos escalões entre Sub-18 e Veteranos. A entrega de prémios está marcada para as 21 horas.

Inscrições abertas este domingo

As inscrições abrem no dia 1 de Novembro, este domingo, e estão limitadas a 8.500 participantes. Podem ser efectuadas online, através do endereço www.voltacidade.com, até 30 de Novembro, com pagamento até 3 de Dezembro.

Haverá ainda a possibilidade de inscrição na sede da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), entre 2 e 17 de Dezembro, e no secretariado do evento, nos dias 20, 21, 22, 23 e 27 de Dezembro.

A participação nas provas jovens e na Marcha da Saúde tem um custo de cinco euros, incluindo T-shirt.

Na corrida principal, os atletas não filiados na AARAM pagam 16,50 euros até 30 de Novembro, 20 euros até 17 de Dezembro, 25 euros entre 20 e 23 de Dezembro e 30 euros no dia 27 de Dezembro. Para os atletas filiados, o valor é de 14 euros, excepto para aqueles que tenham participado em pelo menos 12 provas do circuito Madeira a Correr 2025/2026, que beneficiam de isenção da taxa de inscrição. Neste caso, a T-shirt não está incluída.

Todos os participantes que concluam as respectivas provas recebem medalhas. Na corrida principal serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados da geral e aos três primeiros de cada escalão, em ambos os sexos.

Estão também previstos prémios monetários para os 12 primeiros classificados da geral, com valores entre os 500 euros para o vencedor e os 50 euros para o 12.º classificado.

A organização contempla ainda prémios para as três melhores equipas masculinas e femininas, bem como troféus para as entidades ou grupos com maior número de inscritos na prova principal e no conjunto das provas jovens.

A corrida principal terá partida e chegada na Avenida Sá Carneiro, em frente à antiga Discoteca Vespas. O percurso passa por várias artérias do centro do Funchal, incluindo a Rua D. Carlos I, a Rua Brigadeiro Oudinot, a Rua João de Deus, a Rua do Bom Jesus, a Avenida Zarco, a Avenida Arriaga e a Avenida do Mar.

O secretariado funcionará no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no antigo Matadouro, nos dias 20, 21, 22 e 27 de Dezembro, entre as 10 e as 19 horas, e no dia 23, entre as 10 e as 16 horas.

A organização alerta que, na prova principal, não será permitida a participação com carrinhos de bebés ou crianças, bebés ao colo ou em marsúpio, bicicletas, trotinetes ou outros veículos e objectos que possam comprometer a segurança dos participantes.