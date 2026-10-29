Resgatadas duas praticantes de stand up paddle no Garajau

Os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal resgataram esta tarde duas praticantes de stand up paddle, de nacionalidade ucraniana, que se encontravam em dificuldades, ao largo da praia do Garajau, no concelho de Santa Cruz,

Na sequência de alerta recebido pelas 16h43, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), foram de imediato activados tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do comando local da Polícia Marítima do Funchal.

À chegada junto das vítimas, constatou-se que ambas se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas procedido ao resgate das mesmas para o cais da Estação Salva-vidas.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.