Polícia Marítima resgata 42 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos
Elementos da Polícia Marítima resgataram 42 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation Greece 2026", divulgou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Em comunicado, a AMN afirma que a operação se iniciou pelas 07:08 locais (05:08 em Lisboa), após ter sido recebida informação "sobre a presença de um bote insuflável a cerca de quatro milhas náuticas a sul da ilha de Gavdos".
"No local, foi identificada uma embarcação com 42 migrantes a bordo, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, encontrando-se todos sem aparentes problemas de saúde".
Os migrantes foram transportados para o porto de Karaves, na ilha de Gavdos, com o apoio Guarda Costeira grega.
Esta não é a primeira vez que a Polícia Marítima resgata migrantes ao largo da ilha de Gavdos, no âmbito da "Joint Operation Greece2006", uma missão coordenada pela Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de vigiar as fronteiras externas da União Europeia e realizar missões de salvamento marítimo.
Em outubro passado resgatou 44 migrantes nesta mesma ilha.