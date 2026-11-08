Lionel Messi novamente 'rei' dos goleadores da MLS na 10.ª 'coroa' da carreira

O argentino Lionel Messi sagrou-se no sábado melhor marcador da fase regular do campeonato norte-americano de futebol (MLS) pelo segundo ano consecutivo, facto inédito na competição, passando a contar 10 títulos de 'rei' dos goleadores em campeonatos nacionais.

Apesar de ter ficado em 'branco' no 3-3 do Inter Miami na receção a Charlotte, o jogador de 39 anos fechou a prova no topo dos marcadores, com 26 golos, mais quatro do que o croata e ex-benfiquista Petar Musa (FC Dallas), segundo.

Messi, que acrescentou 14 assistências, para um total de 40 contribuições para golo, em apenas 31 jogos, já tinha sido o 'rei' em 2025, então com 29 tentos, em 28 encontros.

Na história da MLS, nunca um jogador tinha conseguido revalidar o título de melhor marcador, sendo que o argentino é também forte candidato a um terceiro título de 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da prova, que já arrebatou em 2024 e 2025.

Messi, que joga no Inter Miami desde meio da época 2023, totaliza 76 golos e 42 assistências em 84 jogos na fase regular da MLS, ao qual junta sete golos e oito assistências nos play-offs, que em 2026 vai disputar pela terceira vez.

O Inter Miami terminou no segundo lugar da Conferência Este, com 60 pontos, em 24 jogos, e na primeira ronda dos play-offs vai defrontar o Columbus Crew, sétimo, com 47, numa eliminatória à melhor de três jogos.

Quanto à época regular, Messi tem agora dois títulos de melhor marcador, que junta ao recorde de oito que conseguiu na Liga espanhola, ao serviço do FC Barcelona.

O argentino foi o 'rei' dos goleadores de La Liga, prova em que é o melhor marcador da história da competição (474 golos, em 520 jogos), em 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Messi já foi, assim, o melhor marcador de campeonatos em 10 ocasiões.

Em 2026, Messi soma 41 golos e 22 assistências, em 48 jogos, incluindo oito golos e quatro assistências na fase final do Mundial, registos que lhe valeram o quinto lugar na eleição da Bola de Ouro, conquistada pelo inglês Harry Kane.

Em termos de carreira em equipas seniores, e incluindo os 27 nos sub-20 e sub-23 da Argentina e nas equipas B e C do FC Barcelona, conta agora 964 tentos e 444 assistências, num total de 1.408 contribuições para golo em 1.240 jogos.

Quanto ao número de golos totais, só perde para o português Cristiano Ronaldo, que soma 990 na sua carreira em equipas seniores, 838 em clubes (450 no Real Madrid, 145 no Manchester United, 137 no Al Nassr, 101 na Juventus e cinco no Sporting) e 152 nas seleções lusas (146 na principal, três nos sub-21, dois na olímpica e um na sub-20), em 1.363 jogos, desde 2002/03.

Para a generalidade das publicações, a contabilidade vai em 985 golos, já que não são contabilizados os seis golos nas seleções olímpica, sub-21 e sub-20 e entra nas contas o recente autogolo de Andrei Girotto no Al Faysaly-Al Nassr.

No que respeita a títulos de melhor marcador de campeonatos, Ronaldo tem seis, em quatro países: um em Inglaterra (2007/08), três em Espanha (2010/11, 2013/14 e 2014/15), um em Itália (2020/21) e um na Arábia Saudita (2023/24).