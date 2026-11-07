Santo da Serra conquista pela 3.ª vez consecutiva prémio de melhor buraco Par 3 do mundo

O Clube de Golf do Santo da Serra volta a ser distinguido nos World Golf Awards, ao conquistar o prémio "World's Best Par 3 Hole 2026". O emblemático buraco Par 3 do campo madeirense recebe esta distinção pelo terceiro ano consecutivo, depois das vitórias em 2024 e 2025.

O reconhecimento reforça a projecção internacional do clube e da Madeira enquanto destino de excelência para a prática do golfe.

Integrado num cenário natural de características singulares, o Par 3 é apontado pelo clube como um dos elementos mais distintivos do campo, conjugando o enquadramento paisagístico com o desafio desportivo proporcionado aos jogadores.

Em comunicado, a Direcção do Clube de Golf do Santo da Serra considera que esta terceira vitória consecutiva confirma a consistência do trabalho desenvolvido e a capacidade da instituição para continuar a afirmar-se no panorama internacional da modalidade.

A distinção é também atribuída ao contributo dos sócios, colaboradores, parceiros e restantes elementos da comunidade do clube.

"Conquistar novamente o World's Best Par 3 Hole é motivo de enorme orgulho para o Clube de Golf do Santo da Serra e para toda a Madeira. Alcançar esta distinção pelo terceiro ano consecutivo demonstra a consistência do trabalho desenvolvido e a capacidade do nosso Clube para continuar a afirmar-se no panorama internacional do golfe", refere a Direcção.

O clube considera que o prémio reconhece o trabalho colectivo e o empenho na preservação da sua identidade histórica, bem como na melhoria contínua da qualidade e da experiência proporcionada aos visitantes.