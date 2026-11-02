Jaime Moniz distinguida com Selo de Excelência

A Escola Secundária Jaime Moniz foi distinguida com o Selo de Excelência EDUCAmedia, após alcançar a classificação máxima (A) no âmbito do projecto Certificação Escola EDUCAmedia, referente ao ano lectivo 2025/2026.

A entrega da distinção decorreu no final de Outubro, numa cerimónia realizada no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, no Funchal.

O reconhecimento destaca o trabalho desenvolvido pelo estabelecimento de ensino na promoção da educação para os media, da literacia digital, da criatividade e da participação activa dos alunos.

Entre as iniciativas distinguidas encontram-se projectos realizados nas disciplinas de Filosofia, Física e Química, Francês e Oficina de Multimédia B, assim como no Clube de Cinema e Arte Digital, sob orientação dos respectivos professores.

Segundo a escola, a atribuição deste selo representa o reconhecimento do empenho de alunos e docentes na promoção do pensamento crítico, da criatividade e de uma participação mais consciente e responsável no universo dos media.