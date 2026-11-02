Forum Madeira distinguido com prémio internacional

A iniciativa ‘Zona Zero Ecrãs’, promovida pela Castellana Properties e que contou com a participação do Forum Madeira, foi distinguida internacionalmente nos Solal Awards 2026, prémios dedicados ao marketing e comunicação no sector dos centros comerciais, retalho e lazer.

A campanha, desenvolvida em 11 centros comerciais de Portugal e Espanha, conquistou o galardão de Prata na categoria de Responsabilidade Social Corporativa, numa cerimónia realizada em Budapeste, na Hungria.

Sob o mote 'Desligar para reconectar', a iniciativa procurou sensibilizar as famílias para o uso excessivo de dispositivos digitais, incentivando momentos de convívio sem telemóveis.

No Forum Madeira, a actividade decorreu nos dias 25 e 26 de Outubro de 2025, com jogos tradicionais em madeira, sessões de yoga em família e a participação de Sofia Laura, especialista em parentalidade positiva e autora da página ‘Quando a Mãe Fala’.

No conjunto dos centros comerciais envolvidos, a campanha acumulou 95.494 minutos sem ecrãs, com mais de 1.200 participantes a desligarem os dispositivos durante, pelo menos, 30 minutos. A iniciativa obteve ainda uma avaliação média de 8,95 pontos numa escala de dez.

Rita Paixão, directora do Forum Madeira, considera que a distinção internacional reconhece o compromisso do centro comercial com iniciativas que promovem o bem-estar das famílias e reforçam o seu papel enquanto espaço de encontro e convivência, para além da actividade comercial.