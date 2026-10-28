Cristiano Ronaldo distinguido como o melhor Bola de Ouro de todos os tempos

Cristiano Ronaldo conquistou o prémio Bola de Ouro de Todos os Tempos, com o seu desempenho de 2008 a ser distinguido como o melhor pelos adeptos, numa votação levada a cabo pelo site do organismo.

A conquista de 2008 de Ronaldo, a sua primeira, superou na votação a de Messi em 2012. A Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo de 2017, pelo Real Madrid, ficou em terceiro. Cristiano Ronaldo e Messi ocuparam os 12 primeiros lugares da classificação.

Houve 5.009 pessoas que votaram mais de uma vez, segundo a France Football, das quais 44 votaram entre 10 e 26 vezes.