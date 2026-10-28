Adam Blandy homenageado num dia de golfe e amizade

O Palheiro Golfe acolheu, no passado sábado a primeira edição do Adam Blandy Memorial Cup, um torneio especial que reuniu cerca de 90 jogadores numa sentida homenagem a Adam Blandy, celebrando a sua memória e o legado que deixou junto do golfe madeirense.

Com a participação de jogadores do Palheiro Golfe, do Clube de Golfe do Santo da Serra e do Porto Santo, o torneio ficou marcado pela competição, emoção, convívio e espírito desportivo e a amizade.

Já no que toca aos resultados e numa competição jogada na modalidade de Four-Ball Better-Ball, Nuno Paulino e João Abel Freitas Júnior foram os grandes vencedores ao entregarem o cartão de jogo com um total de 44 pontos net. Na classificação gross a vitória sorriu a Maria Cunha e Alexandre Henriques com 36, Joen Falsner e Alef Volkner venceram no prémio do ‘Drive mais longo’, enquanto o troféu para a ‘Bola mais perto do buraco’ foi conquistador por Jonathan Fletcher e Maria Cunha.

Após a competição, os participantes reuniram-se no Clubhouse para um almoço especial, preparado ao estilo do homenageado: Bitoque e crumble de maçã, dois dos seus pratos preferidos. A homenagem ficou igualmente marcada pela entrega de bonitas ofertas à Família Blandy, por parte dos Clubes de Golfe do Santo da Serra, do Porto Santo e da Ponta do Pargo, como gesto de reconhecimento e apreço, reforçando os laços de amizade e união entre os clubes.