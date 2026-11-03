Primeiro-ministro vai reunir-se com líderes do Chega e do PS na quinta-feira para ouvir as suas propostas

O primeiro-ministro anunciou hoje que vai reunir-se com os líderes do Chega e do PS em São Bento na próxima quinta-feira para ouvir as suas propostas sobre habitação.

Luís Montenegro fez o anúncio numa declaração ao país a partir da residência oficial, em São Bento (Lisboa), após semanas de manifestações e das denominadas acampadas, em Lisboa e no Porto, que protestam contra o custo da habitação, e que já originaram várias cargas policiais.