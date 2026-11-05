Chega questiona quem vai pagar garantias de rendas propostas pelo PS
Hugo Nunes criticou o fundo de garantia regional e contestou as soluções apresentadas pelos socialistas para aumentar a oferta de casas
Hugo Nunes, deputado do Chega, criticou as propostas do Partido Socialista para responder à crise da habitação, considerando que algumas das soluções apresentadas transferem os encargos para quem trabalha e paga impostos.
O parlamentar questionou, em particular, o funcionamento do fundo de garantia proposto pelo PS, perguntando quem assumirá os custos quando os inquilinos não pagarem as rendas. "Quem paga? Somos todos nós, quem trabalha para pagar impostos", afirmou, contestando que essa seja uma solução adequada.
Hugo Nunes dirigiu também críticas às propostas socialistas relacionadas com os imóveis devolutos, questionando a ideia de obrigar os proprietários a colocar as habitações no mercado de arrendamento.
Durante a intervenção, o deputado desafiou ainda o PS a esclarecer os resultados dos períodos em que António Costa governou o país, nomeadamente quantas casas foram construídas e entregues.
O parlamentar criticou, por fim, o que considerou ser uma falta de respostas concretas para a crise habitacional.