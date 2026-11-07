Paulo Fonseca entra a ganhar com regresso do Sporting às vitórias em casa

O Sporting voltou hoje aos triunfos em casa para a I Liga de futebol, ao impor-se por 1-0 ao Moreirense, em jogo da 11.ª jornada, que marcou a estreia de Paulo Fonseca no comando técnico.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde os 'leões' somaram uma derrota e um empate nas jornadas anteriores, o primeiro triunfo na Liga 2026/27 sem o técnico Rui Borges, dispensado no domingo passado, foi garantido com um golo de Luis Suárez, aos 61 minutos.

O Sporting segue na terceira posição, com 24 pontos, a seis do líder FC Porto, o seu próximo adversário na Liga, e a um do Benfica, segundo, ambos com menos um jogo disputado, enquanto o Moreirense, que vinha de dois triunfos consecutivos, é nono, com 14.