Benfica tenta manter pleno de vitórias, Torreense quer voltar a pontuar
O Benfica vai procurar manter o pleno de vitórias na fase de liga da Liga Europa de futebol frente aos polacos do Lech Poznan, enquanto o Torreense, com novo treinador, tenta voltar a pontuar com os arménios do Ararat-Armenia.
Na quarta jornada da segunda prova europeia de clubes, os 'encarnados', que venceram os três jogos anteriores com AC Milan (2-1), Celtic (4-1) e Omonia (4-1) e somam nove pontos, recebem a formação polaca, que ainda não ganhou, com um empate e duas derrotas.
A formação orientada por Marco Silva lidera a competição, com os mesmos nove pontos de Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros e Olympiacos, e vai defrontar o Lech Poznan pela terceira vez.
As duas equipas encontraram-se na fase de grupos da Liga Europa na época 2020/21, com os 'encarnados' a vencerem ambos os jogos de forma confortável, por 4-0 em casa e 4-2 fora.
O Benfica chega a este jogo depois do triunfo frente ao Alverca (1-0), na 10.ª jornada da I Liga portuguesa, naquela que foi sexta vitória seguida nas diferentes competições.
O jogo entre o Benfica e o Lech Poznan está agendado para quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, à mesma hora que o Torreense recebe o Ararat-Armenia, orientado pelo português Manuel Tulipa, no Estádio Municipal de Leiria.
O Torreense, que trocou de treinador, com Luís Tralhão a ser substituído no cargo por João Nuno, tenta voltar aos pontos depois de duas derrotas consecutivas, frente a Sunderland (2-1) e Ferencváros (4-1).
Luis Tralhão, que levou a equipa à maior conquista da sua história ao vencer a Taça de Portugal, deixou o clube depois do triunfo frente ao Amarante na passada semana, sendo substituído por João Nuno, que se estreou com um empate 0-0 na visita ao Portimonense, na nona ronda da II Liga.
A formação de Torres Vedras estreou-se nas provas europeias com uma vitória frente ao Lillestrom (2-1) e vai agora medir força com o Ararat-Armenia, equipa que ainda não pontuou na prova.
Quanto aos outros treinadores lusos em prova, o AC Milan, de Ruben Amorim, recebe o Ferencváros, enquanto o Anderlecht, de Vítor Bruno, mede forças com o Salzburgo.
Já os franceses do Lyon visitam os espanhóis da Real Sociedad, num jogo em que o treinador Paulo Fonseca já não deve orientar a equipa, estando a ser apontado com o sucessor de Rui Borges no Sporting.
Paulo Fonseca, que admitiu publicamente a possibilidade de rumar aos 'leões', deverá ser substituído pelo português Jorge Maciel, adjunto que segundo a imprensa francesa vai assumir o comando de forma interina.