Benfica recebe Alverca para encurtar distâncias face a FC Porto

O Benfica recebe hoje o Alverca, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, motivado pela excelente série de resultados e apostado em não perder a passada em perseguição ao líder FC Porto.

O jogo de fecho da ronda tem início previsto para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

A equipa orientada por Marco Silva ocupa o segundo lugar do campeonato, com 22 pontos, provisoriamente a oito do FC Porto, enquanto o Alverca, treinado por Sérgio Ferreira, segue na oitava posição, com 11, após nove jornadas.

As 'águias' vêm de quatro triunfos nas diversas provas, incluindo dois para o campeonato, resultados pautados por boas exibições.

O campeão e líder FC Porto goleou o lanterna-vermelha Estoril Praia no sábado, por 4-0, para a sua décima vitória consecutiva, no melhor arranque de sempre no campeonato em mais de 86 anos.

Para o Sporting, terceiro com 21 pontos, tantos quantos tem o Santa Clara, vive-se hoje o primeiro dia sem Rui Borges, treinador despedido no domingo. A vitória sobre o Casa Pia em Rio Maior, na sexta-feira, não chegou para atenuar a evidente crise dos 'leões', que também se apuraram esta semana para a 'final four' da Taça da Liga.

A fechar a 10.ª jornada, e à mesma hora do jogo no Estádio da Luz, disputa-se o duelo minhoto entre Gil Vicente e Vitória de Guimarães, formação que falhou o acesso às finais da Taça da Liga, apesar de ter vencido o troféu em 2025/26.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 out:

Casa Pia - Sporting, 0-2

- Sábado, 31 out:

Moreirense - Estrela da Amadora, 2-1

FC Porto - Estoril Praia, 4-0

- Domingo, 01 nov:

Arouca - Nacional, 1-0

Académico de Viseu - Rio Ave, 2-1

Marítimo - Santa Clara, 0-2

Sporting de Braga - Famalicão, 3-0

- Segunda-feira, 02 nov:

Benfica - Alverca, 20:15

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:15