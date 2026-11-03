Sporting de Braga procura segunda vitória na visita ao Aarhus

O Sporting de Braga visita na quinta-feira os dinamarqueses do Aarhus, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Conferência de futebol, procurando o segundo triunfo na prova.

A formação bracarense, única representante lusa na prova, venceu na ronda anterior os belgas do Gent (2-0), na estreia no cargo do técnico Franclim Carvalho, que substituiu o espanhol Carlos Vicens.

Antes, no primeiro jogo da fase de liga, ainda com o treinador espanhol no comando, o Sporting de Braga também se deslocou à Dinamarca, tendo sido derrotado pelo Copenhaga (3-0), regressando agora ao país para defrontar o atual campeão dinamarquês.

O Aarhus ainda não venceu na Liga Conferência, somando um empate e uma derrota, e foi relegado para a terceira competição da UEFA depois de perder esta época com o Benfica no play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, com um duplo 3-1.

Esta será a quarta vez que o Sporting de Braga visita uma equipa dinamarquesa e, para além da derrota com o Copenhaga, também perdeu frente ao Midtjylland (3-2) na fase de grupos da Liga Europa da época 2021/22.

A única vitória foi frente ao Brondby (4-2), na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, na temporada 2019/20.

Os 'arsenalistas' chegam a este jogo depois de um triunfo frente ao Famalicão (3-0), na 10.ª jornada da I Liga, depois de terem 'caído' nos quarto de final da Taça da Liga frente ao famalicenses, no desempate por penáltis.

O jogo entre o Aarhus e o Sporting de Braga está agendado para quinta-feira às 18:45 locais (17:45 em Lisboa) no Estádio Randers.

Também nesta jornada, os cipriotas do Pafos, treinados pelo português Ricardo Sá Pinto, vão visitar os neerlandeses do Twente, procurando ainda o primeiro triunfo.

Já os romenos do Universitatea Craiova, de Filipe Coelho, que somam quatro pontos e ainda não perderam, recebem os albaneses do Egnatia.

Com oito equipas com um pleno de seis pontos, a terceira ronda vai opor duas formações que estão no grupo da frente, com os belgas do Sint-Truiden a receberem os noruegueses do Brann.

Numa fase de liga com seis jogos, os oito primeiros apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º posto vão disputar um play-off de acesso à próxima fase. As restantes equipas, do 25.º em diante, são eliminadas das competições europeias.