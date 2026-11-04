FC Porto procura frente ao Nápoles somar os primeiros pontos

O FC Porto procura hoje em casa frente ao Nápoles, de Itália, somar os primeiros pontos na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol e fugir aos últimos lugares rumo à fase a eliminar.

Implacável na liga portuguesa, que lidera invicto com 10 triunfos, o FC Porto do italiano Francesco Farioli tarda em engrenar na Liga dos Campeões, em que soma derrotas frente a Manchester City (0-2), Betis (3-2) e PSV Eindhoven (0-1).

Estes resultados traduzem-se na 34.ª posição dos 'dragões' na classificação da fase liga, ainda sem pontos, tal como Lille (35.º) e Slovan Bratislava (36.º).

O Nápoles, oitavo classificado na Série A, com 14 pontos, a 14 do líder Lazio, segue na 22.ª posição da fase liga da Liga dos Campeões, com três pontos, conquistado no triunfo por 4-3 frente ao Bodo/Glimt (28.º, também com três).

O encontro entre os campeões portugueses, e o Nápoles está marcado para as 20:00, no Estádio do Dragão, e será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.

Na terça-feira, o Sporting, sob o comando do interino Tiago Fernandes, venceu em Londres os ucranianos do Shakhtar Donetsk por 1-0 e segue provisoriamente no sexto lugar, com nove pontos.