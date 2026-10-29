Benfica recebe Gil Vicente em busca de lugar na 'final four'

O Benfica, recordista de troféus, procura hoje entrar na 'final four' da 20.ª edição da Taça da Liga de futebol, com as 'águias' a receberem o Gil Vicente, em jogo dos quartos de final com início às 20:45.

No jogo marcado para o Estádio da Luz, o treinador Marco Silva deverá operar algumas mudanças no 'onze', diante de uma formação de Barcelos que já venceu esta temporada para a I Liga, por 3-1, à sexta jornada.

Um confronto no qual a equipa lisboeta esteve a perder, desde os sete minutos, e apenas conseguiu a 'cambalhota' no marcador muito perto do final, com Pavlidis, que já tinha igualado, a fazer o 2-1 aos 87 minutos (de grande penalidade).

O Benfica conta no palmarés com oito vitórias na Taça da Liga, uma das quais diante do Gil Vicente (2-1), na época de 2011/12.

O apurado para as 'meias' já sabe que defrontará o FC Porto, que venceu na quarta-feira o Académico de Viseu por 1-0, enquanto o Sporting, também já apurado, irá defrontar o vencedor do outro jogo de hoje, entre Sporting de Braga e Famalicão (18:45).

As duas equipas minhotas, situadas na zona de meio da tabela na I Liga, já mudaram de treinador esta época: no Sporting de Braga saiu Carlos Vicens e entrou Franclim Carvalho, enquanto no Famalicão Carlos Carvalhal foi despedido e rendido pelo adjunto Ricardo Silva.

Programa e resultados dos quartos de final:

- Terça-feira, 27 out:

(+) Sporting - Marítimo, 2-1

- Quarta-feira, 28 out: A

(+) FC Porto - Académico de Viseu, 1-0

- Quinta-feira, 29 out:

Sporting de Braga - Famalicão, 18:45

Benfica - Gil Vicente, 20:45

(+): Apurado para a 'final four':

- Meias-finais (05 e 06 jan 2027):

FC Porto - Benfica/Gil Vicente

Sporting - Sporting de Braga/Famalicão

- Final (09 jan)