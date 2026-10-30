Aviso amarelo para chuva antecipado em 3 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipou em três horas o início do aviso amarelo de precipitação acompanhado de trovoada para a Madeira, face ao alerta divulgado ontem ao início da noite.

Chuva forte e trovoada colocam Madeira sob aviso amarelo IPMA emite avisos para a Costa Sul e Regiões Montanhosas da ilha durante a madrugada de domingo

O aviso abrange a costa sul da Madeira e as regiões montanhosas, passando a vigorar a partir das 21h00 de sábado, 31 de Outubro, e prolongando-se até às 09h00 de domingo, 1 de Novembro.

De acordo com o IPMA, são esperados aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada.

A alteração representa uma antecipação de três horas relativamente ao horário inicialmente anunciado pelo instituto, mantendo-se o nível amarelo de aviso meteorológico e as duas zonas abrangidas. Recorde-se a que a Protecção Civil havia antecipado este contexto com vários avisos preventivos para a população.

Protecção Civil alerta para chuva forte e pede reforço das medidas preventivas O Serviço Regional de Protecção Civil está a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas na Madeira, a partir dos próximos dias, apelando ao reforço das medidas preventivas perante a possibilidade de períodos de precipitação forte.

Note-se que o período de chuva mais forte irá ocorrer de noite.