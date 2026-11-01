Chuva torrencial coloca Areeiro em aviso vermelho

A chuva intensa que está a afectar a Madeira levou o Pico do Areeiro a atingir valores de aviso vermelho, com 85,3 litros por metro quadrado acumulados em seis horas. No Chão do Areeiro, a precipitação chegou aos 84,7 litros no mesmo período.

Os valores, reportados até às 08 horas deste domingo, revelam que o Pico do Areeiro registou ainda 60 litros em apenas três horas, atingindo o patamar de aviso vermelho em metade do tempo considerado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os episódios de precipitação torrencial foram particularmente intensos em curtos períodos. Em apenas uma hora, o Pico do Areeiro acumulou 32,3 litros por metro quadrado, os Prazeres 27,1 litros e o Chão do Areeiro 23 litros, valores correspondentes a aviso laranja.

Nos Prazeres, foram registados 21,9 litros em 30 minutos, enquanto no Pico do Areeiro a precipitação atingiu 22,2 litros no mesmo intervalo, valores que correspondem a aviso laranja em apenas meia hora.

Também se destacam os 19 litros por metro quadrado registados no Lugar de Baixo numa hora, os 18,3 litros na Quinta Grande e os 16,9 litros no Monte.

Em apenas 10 minutos, o Pico do Areeiro acumulou 12,4 litros e os Prazeres 11,8 litros, confirmando a intensidade dos aguaceiros.

O aviso laranja para a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, devido à ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, esteve em vigor desde a meia-noite e mantém-se até às 09 horas. A partir daí, passa a aviso amarelo, que já abrange a costa Norte e o Porto Santo, estando previsto, para já, até às 21 horas.

IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira Chuva forte e trovoada previstas para a madrugada e manhã de domingo. Avisos amarelos estendem-se à Costa Norte e ao Porto Santo Rúben Santos , 31 Outubro 2026 - 13:24

Desde a meia-noite e até às 08 horas, apenas as estações da Ponta de São Jorge, São Vicente e Selvagem Grande não registaram precipitação.