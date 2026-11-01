Chuva torrencial coloca Areeiro em aviso vermelho
Pico do Areeiro acumulou 85,3 litros por metro quadrado em seis horas
A chuva intensa que está a afectar a Madeira levou o Pico do Areeiro a atingir valores de aviso vermelho, com 85,3 litros por metro quadrado acumulados em seis horas. No Chão do Areeiro, a precipitação chegou aos 84,7 litros no mesmo período.
Os valores, reportados até às 08 horas deste domingo, revelam que o Pico do Areeiro registou ainda 60 litros em apenas três horas, atingindo o patamar de aviso vermelho em metade do tempo considerado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os episódios de precipitação torrencial foram particularmente intensos em curtos períodos. Em apenas uma hora, o Pico do Areeiro acumulou 32,3 litros por metro quadrado, os Prazeres 27,1 litros e o Chão do Areeiro 23 litros, valores correspondentes a aviso laranja.
Nos Prazeres, foram registados 21,9 litros em 30 minutos, enquanto no Pico do Areeiro a precipitação atingiu 22,2 litros no mesmo intervalo, valores que correspondem a aviso laranja em apenas meia hora.
Aguaceiro torrencial nos Prazeres acumulou 11,8 litros em dez minutos
IPMA registou 27,1 litros por metro quadrado numa hora. Lugar de Baixo também esteve perto do limiar de aviso laranja
Orlando Drumond , 31 Outubro 2026 - 18:55
Também se destacam os 19 litros por metro quadrado registados no Lugar de Baixo numa hora, os 18,3 litros na Quinta Grande e os 16,9 litros no Monte.
Em apenas 10 minutos, o Pico do Areeiro acumulou 12,4 litros e os Prazeres 11,8 litros, confirmando a intensidade dos aguaceiros.
O aviso laranja para a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, devido à ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, esteve em vigor desde a meia-noite e mantém-se até às 09 horas. A partir daí, passa a aviso amarelo, que já abrange a costa Norte e o Porto Santo, estando previsto, para já, até às 21 horas.
IPMA agrava aviso de chuva para laranja na Madeira
Chuva forte e trovoada previstas para a madrugada e manhã de domingo. Avisos amarelos estendem-se à Costa Norte e ao Porto Santo
Rúben Santos , 31 Outubro 2026 - 13:24
Desde a meia-noite e até às 08 horas, apenas as estações da Ponta de São Jorge, São Vicente e Selvagem Grande não registaram precipitação.
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