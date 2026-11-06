Chuva na Ponta do Pargo e nos Prazeres atinge limiar amarelo
Acumularam mais de 11 litros por metro quadrado numa hora
Duas estações meteorológicas do IPMA na Madeira registaram, esta manhã, mais de 11 litros de chuva por metro quadrado numa hora, atingindo os critérios do aviso amarelo. Na Ponta do Pargo, junto ao farol, foram contabilizados 11,6 litros e, nos Prazeres, 11,4 litros.
Desde a meia-noite, todas as estações da ilha registaram chuva. O maior acumulado pertencia ao Chão do Areeiro, com 23,6 litros por metro quadrado, embora sem atingir os critérios de aviso amarelo. O registo mais intenso naquela estação foi de 9 litros numa hora, ao amanhecer. O aviso para a costa Sul e regiões montanhosas mantém-se em vigor até às 15h00.
Aviso laranja para chuva e vento entre sábado e domingo
IPMA confirma, com avisos, toda a Região será assolado pela depressão 'Bruna' que deve trazer precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e rajadas que podem atingir os 130 km/h nas regiões montanhosas e 100 km/h nas costas
Francisco José Cardoso , 06 Novembro 2026 - 07:37
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