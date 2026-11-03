Aguaceiro no Pico Alto atingiu valores de aviso laranja

Uma forte precipitação atingiu esta tarde a zona do Pico Alto, entre o Monte e o Areeiro, onde a estação meteorológica registou valores que correspondem a aviso laranja.

De acordo com os dados do IPMA, foram acumulados 23,5 mm (litros por metro quadrado) de chuva numa hora. No período mais intenso do aguaceiro, caíram 13,2 mm em apenas dez minutos, valor compatível com os critérios de aviso amarelo para precipitação no intervalo de uma hora.

O fenómeno foi localizado, uma vez que as estações meteorológicas mais próximas registaram valores bastante inferiores: 0,1 mm no Chão do Areeiro, 1,5 mm no Monte e 3,9 mm no Santo da Serra.

Já ao princípio da noite, o IPMA emitiu aviso amarelo para precipitação em toda a ilha da Madeira, válido até às 22 horas.