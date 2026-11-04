CDS promove almoço-debate em Santo António

A concelhia do Funchal do CDS-PP promove, no próximo dia 15 de Novembro, às 13 horas, um almoço-debate na freguesia de Santo António, no Centro Cívico. A iniciativa, subordinada ao tema 'Que futuro queremos?', integra o programa 'CDS+Perto' e pretende abrir um espaço de diálogo direto com os moradores sobre os desafios e as prioridades da freguesia.

Esta é a segunda edição do 'CDS+Perto' este ano. A primeira decorreu na freguesia do Monte, a 28 de Março, e reuniu cerca de 90 participantes, que debateram os desafios e os projectos futuros da freguesia do Monte e do concelho do Funchal. Perante a adesão e o contributo dos presentes, a concelhia decidiu dar continuidade ao projecto, levando-o a outras freguesias do concelho.

"O 'CDS+Perto' assenta numa ideia simples: a política faz-se ouvindo as pessoas, nos locais onde vivem. Em vez de gabinetes e comunicados, o formato do almoço-debate junta à mesa moradores, associações e responsáveis políticos, para partilhar preocupações, apresentar propostas e identificar soluções concretas para os problemas do dia-a-dia", explica o partido, através de comunicado.

As reservas e a venda de bilhetes são feitas através do contacto 967 637 091.