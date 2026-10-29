Funchal 2025-2029: Compromisso, estabilidade e previsibilidade

Fez um ano, mais precisamente, a 27 de Outubro que decorreu a cerimónia da tomada de posse do executivo da Câmara Municipal do Funchal para o mandato que termina em 2029. Nesse sentido e como é apanágio, por ser prática institucional a prestação de contas, mormente no que se refere aos principais desafios que a nossa cidade enfrenta e para os quais os munícipes pretendem acções concretas e não apenas palavras. Ou seja: “res non verba”.

E na verdade, este aforismo latino traduz, perfeitamente, o espírito com que o executivo municipal tem, desde o primeiro dia, procurado governar, num evidente balanço positivo, em que têm sido fundamentais a inexcedível colaboração dos nossos recursos humanos e serviços municipais: pela disponibilidade e competência que nos levaram a implementar, de forma célere, um conjunto de soluções fundamentais para a nossa cidade.

Aliás, só podemos realmente servir a cidade e os munícipes se tivermos os recursos humanos suficientes e competentes. Por isso mesmo, neste primeiro ano já contratamos mais de 200 novos colaboradores, a maioria dos quais para a área do ambiente.

Comecemos pela habitação, sem dúvida, o maior desafio dos nossos tempos, como bem temos visto, por tudo o que se tem passado, não só no país, mas também pela Europa fora.

Aprovámos recentemente a Estratégia Local de Habitação. Trata-se de um projecto a implementar até 2029 e que prevê 40 milhões de euros para a construção de 300 fogos.

Neste momento temos já em construção 23 fogos no Bairro da Ponte e também já concluído o concurso para mais 71 fogos, na Quinta das Freiras. A tudo isto e, em apenas um ano , junta-se a recuperação do Canto do Muro III, ainda para este mandato, com algumas dezenas de fogos, fora outros projectos em curso, nomeadamente para a Rua da Infância, em Santa Maria Maior, e ainda para São Pedro.

Estamos igualmente a trabalhar no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável com o objectivo de termos uma visão global da mobilidade no Funchal, desde os veículos automóveis, transportes públicos, cargas e descargas, mobilidade pedonal e espaços públicos e ainda uma maior capacidade de estacionamento.

Ressalvamos o que concretizamos assim que entramos em funções, na autarquia, a aprovação de um novo regulamento do alojamento local, estruturado de modo a equilibrar o crescimento turístico com a preservação do acesso à habitação e o bem-estar dos residentes.

De igual modo, lançaremos um concurso público para a repavimentação de várias artérias da cidade, por todas as freguesias, no valor de cinco milhões de euros.

Por outro lado, continuamos com um forte investimento no que se refere a um dos mais importantes recursos naturais dos tempos presentes: a água. O foco principal do investimento de 20 milhões de euros é a reabilitação estrutural e a modernização de condutas de distribuição para estancar as perdas de água na rede pública. Isto inclui uma forte componente de sensorização, telemetria doméstica e fiscalização de fugas não visíveis, sendo que a rede de saneamento básico não foi esquecida, já que nessa área são cinco milhões que estão previstos.

Muito mais do que temos já realizado poderia ser enumerado, mas a política e a governação vão além das concretizações visíveis e palpáveis, é também para toda a nossa equipa sobretudo isto: compromisso, estabilidade e previsibilidade, na nossa acção diária de forma a cumprir o que acordamos com os funchalenses, mas também com quem trabalha, na cidade, oriundo de outros concelhos e, igualmente, com quem nos visita: deixarmos o Funchal melhor do que encontramos e fazer com que os funchalenses tenham ainda mais orgulho e satisfação na cidade.