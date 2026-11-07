Primeira actuação do Madeira PianoFest decorreu este sábado

A 11.ª edição do Madeira PianoFest arrancou este sábado, 7 de Novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, com um programa que reúne sete pianistas de seis países, em cinco concertos dedicados à música para piano até ao próximo domingo.

O festival apresenta três recitais a solo e dois concertos para piano a quatro mãos, com um repertório que percorre diferentes épocas e compositores, de Johann Sebastian Bach a George Gershwin, passando por Chopin, Beethoven, Rachmaninov e Liszt.

A pianista turca Gülsin Onay abriu o programa esta tarde com o recital "The great composers for piano", que incluiu obras de Bach, Mozart, Chopin e Saygun.

A actuação marcou a sua estreia na Madeira e, apesar do mau tempo lá fora, a sala estava bem composta e a serenidade imperou para ouvir música de qualidade por uma experiente pianista que, hoje, aos 72 anos, levou todo o seu talento e treino acumulado desde os 3 anos de idade.

O segundo concerto, agendado para este domingo, 8 de Novembro, juntará o francês Bruno Belthoise e o português João Costa Ferreira, num recital a quatro mãos intitulado "From the exotic to the macabre", com composições de Bizet, Saint-Saëns, Victorino de Almeida e Armande de Polignac.

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O programa prosseguirá na próxima quarta-feira, 11 de Novembro com a francesa Yolande Kouznetsov, que apresentará "From poetry to war", seguindo-se no sábado, 14 de Novembro, o recital a quatro mãos dos pianistas Murray McLachlan, da Escócia, e Kathryn Page, de Inglaterra.

A italiana Ilaria Loatelli encerrará o festival no próximo domingo, 15 de Novembro, com "The virtuoso piano", num programa que incluiu Beethoven, Chopin, Brahms e Liszt.

Cada concerto tem a duração aproximada de 75 minutos, com intervalo, e um preço de 20 euros.

O Madeira PianoFest é organizado pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias. A direcção artística está a cargo do pianista Robert Andres.