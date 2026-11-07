IFCN garante segurança dos vigilantes da natureza nas Ilhas Desertas após vídeo de chuva intensa

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) garantiu que os Vigilantes da Natureza que se encontram nas Ilhas Desertas estão em segurança, na sequência da divulgação de um vídeo que mostra episódios de precipitação intensa naquele território.

Em comunicado, emitido depois das 19h00, o Instituto esclarece que a equipa mantém contacto permanente com os serviços e dispõe de um sistema de comunicações redundante, que permite assegurar a ligação mesmo perante eventuais constrangimentos nos meios de comunicação.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, afirmou que a segurança dos profissionais é uma prioridade e assegurou que "não existe qualquer situação que coloque em risco a vida dos nossos Vigilantes da Natureza".

Relativamente às instalações onde a equipa está alojada, o Instituto explica que a casa foi construída e elevada precisamente para minimizar os riscos associados a episódios de precipitação intensa. Trata-se de uma estrutura sólida de madeira, concebida tendo em conta as características do território e as condições meteorológicas a que está sujeito.

O IFCN recorda ainda que, durante o Inverno, são habituais nas Ilhas Desertas episódios de chuva intensa e condições meteorológicas adversas, situações que são consideradas na organização e funcionamento das equipas que ali permanecem.

'Bruna' provoca dilúvio nas ilhas Desertas A passagem da depressão 'Bruna' pelas ilhas Desertas está a provocar chuva torrencial e uma forte acumulação de água, conforme mostram imagens partilhadas pelo deputado não inscrito na Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Castro.

Instituto critica divulgação do vídeo

O vídeo foi divulgado por Fernando Chacón, colaborador da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que também se encontra nas Ilhas Desertas, tendo sido posteriormente partilhado e amplificado, nomeadamente por elementos da oposição.

O IFCN considera que a divulgação das imagens sem enquadramento ou confirmação prévia da situação no terreno gerou um alarme injustificado, causando preocupação às famílias dos Vigilantes da Natureza e aos próprios serviços do Instituto.

Manuel Filipe lamentou que imagens de um fenómeno meteorológico que considera habitual naquele território tenham sido utilizadas para transmitir uma ideia de perigo iminente que, garante, não corresponde à realidade.

"Não se pode confundir a ocorrência de chuva intensa com uma situação de emergência ou com a existência de vidas em perigo", sublinhou o responsável.

O Instituto reafirma que acompanha permanentemente os profissionais destacados nas Desertas e que estão asseguradas as condições de segurança e comunicação necessárias ao exercício das suas funções.