Leandro Silva reeleito por unanimidade na liderança da JP Madeira

Leandro Silva foi reeleito por unanimidade presidente da Comissão Política Regional da Juventude Popular (JP) da Madeira, no XII Congresso Regional da estrutura, realizado este sábado, 7 de Novembro, no Funchal. O encontro serviu também para fazer o balanço dos últimos dois anos de actividade e definir as prioridades políticas para o próximo mandato.

Na intervenção de encerramento, o dirigente destacou a capacidade de resistência da organização perante os desafios dos últimos anos e valorizou o trabalho de proximidade desenvolvido pelos militantes e simpatizantes. Recordou ainda o seu percurso na Juventude Popular, apontando as Escolas de Quadros e a formação cívica e política como elementos importantes na preparação de novos dirigentes.

Leandro Silva defendeu que a JP deve continuar a afirmar-se como um espaço de participação e formação dos jovens, rejeitando o populismo e a demagogia. "A política não se faz com gritos, mas sim com trabalho", afirmou, reiterando a aposta na apresentação de propostas fundamentadas.

Presença nos 11 concelhos

A moção de estratégia global aprovada no Congresso, intitulada «+ Democracia-Cristã – Demagogia», estabelece como um dos objectivos a expansão da presença da JP aos 11 concelhos da Região, através da criação de concelhias e núcleos locais.

O documento prevê igualmente o regresso de um sistema de pontos para premiar o mérito e a realização de iniciativas destinadas a ouvir os jovens trabalhadores.

No plano das reivindicações, a estrutura pretende que o CDS-PP Madeira defenda a criação de um salário de referência para jovens licenciados, como forma de combater a desvalorização das qualificações, e a melhoria da qualidade dos estágios profissionais.

A habitação acessível constitui outra das prioridades, através do reforço do investimento público, da recuperação de imóveis públicos devolutos e da disponibilização de terrenos para cooperativas e privados.

A JP Madeira quer também medidas de apoio à família e à natalidade, nomeadamente através da melhoria e flexibilização dos horários das creches.

Na área da saúde mental, as propostas passam pelo alargamento do acesso a consultas de psicologia nas escolas e nos serviços de saúde, bem como pela redução dos tempos de espera.

O Congresso terminou com o reconhecimento do trabalho da equipa e dos dirigentes do CDS-PP Madeira, tendo sido destacada a importância da representação do partido na Assembleia Legislativa, no Governo Regional e nas autarquias para concretizar as propostas dirigidas às novas gerações.