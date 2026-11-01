Mau tempo põe abastecimento de água em alerta nos Prazeres

O mau tempo que tem afectado a Madeira está a provocar constrangimentos na rede de captação de água da freguesia dos Prazeres, no concelho da Calheta. A presença de terra na levada que alimenta os reservatórios levou a autarquia a lançar, esta tarde, um apelo à população para que reduza o consumo de água durante o dia de hoje, de forma a evitar eventuais falhas no abastecimento.

Em declarações ao DIÁRIO, a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, explicou que o município foi alertado pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM) para a situação, estando a decorrer trabalhos para restabelecer as condições normais de captação.

Fomos alertados pela ARM para a presença de terra na levada que alimenta os reservatórios de água dos Prazeres. Como ainda existe água nos reservatórios, pedi que fosse feito um apelo à população para que, durante o dia de hoje, reduza os consumos, enquanto decorrem os trabalhos para resolver a situação e evitar falhas no abastecimento de água potável Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta

Apesar dos constrangimentos, a autarca garantiu que ainda não se registaram interrupções no fornecimento de água à população. "Até ao momento, não se registou qualquer falha no abastecimento. Trata-se apenas de um alerta preventivo, para que as pessoas façam uma utilização mais responsável da água durante o dia de hoje", sublinhou.

Doroteia Leça adiantou ainda que a previsão aponta para que a situação fique resolvida até ao final deste domingo e reforçou a importância de preservar as reservas disponíveis enquanto decorrem os trabalhos.

"O objectivo é evitar que o consumo excessivo das reservas possa comprometer o abastecimento. Se conseguirmos poupar água durante este período, estaremos a contribuir para que não falte água a ninguém", acrescentou.

Questionada sobre eventuais problemas noutras localidades, a presidente assegurou que o abastecimento decorre normalmente nas restantes freguesias do concelho, tratando-se de uma ocorrência pontual, circunscrita aos Prazeres.