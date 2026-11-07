Será que a Transavia retirou mesmo o lugar 7C dos seus voos para homenagear Ronaldo?

A companhia de voos de baixo custo francesa Transavia anunciou, ontem, na sua conta no Instagram, que, na sequência do adeus de Cristiano Ronaldo à selecção de Portugal, “agora também foram removidos os lugares numerados 7C” nos seus voos para o Funchal.

A publicação com esta mensagem, que vem acompanhada de uma imagem com a camisola do craque madeirense no interior de um avião, teve mais de 12 mil ‘gostos’ de seguidores da página na referida rede social e foi republicada por quase meio milhar de pessoas. Registou também mais de 200 comentários, a maioria dos quais a elogiar a Transavia pelo gesto de homenagem.

Mas será que a promessa feita pela companhia foi mesmo cumprida?

Para verificar se a Transavia retirou mesmo o lugar C da fila 7 de todos os seus voos para o Funchal, o DIÁRIO foi à respectiva página na Internet e simulou a realização de uma reserva. A partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, a companhia ‘low cost’ oferece viagens directas para quatro cidades francesas (Paris, Marselha, Nantes e Lyon) e ainda para Amesterdão, nos Países Baixos.

De forma aleatória, simulámos três viagens, de ida e volta (no total, seis voos), com partida da Madeira para Paris, Marselha e Lyon em Novembro de 2026, Janeiro de 2027 e Abril de 2027. Em cinco dos seis voos foi possível reservar o ‘lugar Cristiano Ronaldo’. Apenas no voo Lyon-Madeira, previsto para 21 de Abril de 2027, não foi possível ‘sentar’ o passageiro no lugar 7C, pois todos os três lugares desse lado do avião (7A, 7B e 7C) já se encontravam reservados.

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O DIÁRIO contactou a Transavia, para saber se a retirada do lugar 7C seria mesmo concretizada ou se o anúncio constituiu apenas uma medida simbólica de marketing. Na resposta, a empresa reconheceu que a sua publicação nas redes sociais “faz parte de uma acção de marketing pontual da Transavia France, concebida para aproveitar, com bom humor, a repercussão em torno de Cristiano Ronaldo e do seu vídeo ‘Portugal estará sempre em mim’”, e, desse modo, “destacar a ilha da Madeira, um destino importante” na sua rede de voos.

Na nota remetida pelo departamento de comunicação, a empresa esclarece: “Com esta acção, quisemos fazer uma referência carinhosa à ilha natal do jogador, a partir da qual a Transavia oferece voos para Paris, Nantes, Lyon, Marselha e Amesterdão. Gostaríamos de esclarecer, no entanto, que a iniciativa teve um carácter simbólico. Os lugares 7C não serão removidos dos nossos aviões nem retirados de venda. Eles continuam, portanto, disponíveis para reserva nos nossos voos com destino à Madeira”.

Conclui-se, pois, que não foram removidos os lugares 7C nos voos da Transavia com destino ao Funchal.