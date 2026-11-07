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Fact Check Madeira

Será que a Transavia retirou mesmo o lugar 7C dos seus voos para homenagear Ronaldo?

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A companhia de voos de baixo custo francesa Transavia anunciou, ontem, na sua conta no Instagram, que, na sequência do adeus de Cristiano Ronaldo à selecção de Portugal, “agora também foram removidos os lugares numerados 7C” nos seus voos para o Funchal.

A publicação com esta mensagem, que vem acompanhada de uma imagem com a camisola do craque madeirense no interior de um avião, teve mais de 12 mil ‘gostos’ de seguidores da página na referida rede social e foi republicada por quase meio milhar de pessoas. Registou também mais de 200 comentários, a maioria dos quais a elogiar a Transavia pelo gesto de homenagem.

Mas será que a promessa feita pela companhia foi mesmo cumprida?

Para verificar se a Transavia retirou mesmo o lugar C da fila 7 de todos os seus voos para o Funchal, o DIÁRIO foi à respectiva página na Internet e simulou a realização de uma reserva. A partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, a companhia ‘low cost’ oferece viagens directas para quatro cidades francesas (Paris, Marselha, Nantes e Lyon) e ainda para Amesterdão, nos Países Baixos.

De forma aleatória, simulámos três viagens, de ida e volta (no total, seis voos), com partida da Madeira para Paris, Marselha e Lyon em Novembro de 2026, Janeiro de 2027 e Abril de 2027. Em cinco dos seis voos foi possível reservar o ‘lugar Cristiano Ronaldo’. Apenas no voo Lyon-Madeira, previsto para 21 de Abril de 2027, não foi possível ‘sentar’ o passageiro no lugar 7C, pois todos os três lugares desse lado do avião (7A, 7B e 7C) já se encontravam reservados.

O DIÁRIO contactou a Transavia, para saber se a retirada do lugar 7C seria mesmo concretizada ou se o anúncio constituiu apenas uma medida simbólica de marketing. Na resposta, a empresa reconheceu que a sua publicação nas redes sociais “faz parte de uma acção de marketing pontual da Transavia France, concebida para aproveitar, com bom humor, a repercussão em torno de Cristiano Ronaldo e do seu vídeo ‘Portugal estará sempre em mim’”, e, desse modo, “destacar a ilha da Madeira, um destino importante” na sua rede de voos.

Na nota remetida pelo departamento de comunicação, a empresa esclarece: “Com esta acção, quisemos fazer uma referência carinhosa à ilha natal do jogador, a partir da qual a Transavia oferece voos para Paris, Nantes, Lyon, Marselha e Amesterdão. Gostaríamos de esclarecer, no entanto, que a iniciativa teve um carácter simbólico. Os lugares 7C não serão removidos dos nossos aviões nem retirados de venda. Eles continuam, portanto, disponíveis para reserva nos nossos voos com destino à Madeira”.

Conclui-se, pois, que não foram removidos os lugares 7C nos voos da Transavia com destino ao Funchal.

“Como CR7 pendurou as botas, agora também foram removidos os lugares numerados 7C nos nossos voos para o Funchal” – Mensagem na conta de Instagram da Transavia.
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