Aeroportos da Madeira e Porto Santo movimentam 534,6 mil passageiros em Setembro

Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira movimentaram 534,6 mil passageiros em Setembro de 2026, um aumento de 2,3% face ao mesmo mês do ano passado. No total, foram contabilizadas 3.559 aeronaves em voos comerciais, menos 0,8% em termos homólogos.

Os dados, divulgados esta terça-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação da ANA – Aeroportos de Portugal, revelam que o Aeroporto da Madeira concentrou a maioria do movimento, com 502,4 mil passageiros, mais 2,1% do que em setembro de 2025. O número de aeronaves movimentadas neste aeroporto diminuiu 0,5%, para 3.264.

Já no Aeroporto do Porto Santo foram registados 32,3 mil passageiros, um crescimento de 5,5% em relação ao período homólogo. Em sentido contrário, o movimento de aeronaves recuou 3,3%, para 295.

Em Setembro, o tráfego doméstico registou um crescimento homólogo de 3,2%, totalizando 239,1 mil passageiros. Já o tráfego internacional aumentou 1,6%, para 295,5 mil passageiros.

No Aeroporto da Madeira, as ligações internacionais representaram 57,5% do movimento total de passageiros, enquanto as domésticas corresponderam a 42,5%. No Porto Santo, predominou o tráfego doméstico, que concentrou 79,6% dos passageiros.

Outro indicador em crescimento foi a taxa de ocupação das aeronaves, que atingiu 88,2% no conjunto dos dois aeroportos, acima dos 86,1% registados em setembro de 2025. No Aeroporto da Madeira, a taxa fixou-se em 88,1%, enquanto no Porto Santo chegou aos 90,6%.

Em média, cada aeronave movimentada no Aeroporto da Madeira transportou cerca de 154 passageiros, face aos 150 registados no mesmo mês do ano passado. No Porto Santo, a média subiu de 100 para 109 passageiros.

Entre Janeiro e Setembro de 2026, o movimento de aeronaves nos aeroportos da Região aumentou 1,5%, enquanto o número de passageiros cresceu 3%, em comparação com o mesmo período de 2025.

No total, os passageiros embarcados e desembarcados, excluindo os passageiros em trânsito, atingiram 4,47 milhões. Deste universo, 56,5% corresponderam ao tráfego internacional e 43,5% às ligações entre aeroportos situados em território nacional.

O Reino Unido foi o principal mercado internacional de origem e destino dos voos da Região, representando 26,8% do tráfego internacional. Seguiram-se a Alemanha, com 19,7%, a França (11%), a Polónia (9%) e os Países Baixos (6,4%).