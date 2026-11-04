63 empresas recebem 83 distinções na 37.ª edição das 500 Maiores Empresas

A 37.ª edição das 500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira distinguiu 63 empresas, num total de 83 prémios. As classificações avaliam cinco critérios (dimensão, rentabilidade, dinamismo, contribuição para a economia e equilíbrio financeiro) e incluem distinções por sector e categorias como “Maior e Melhor”, “Rookie” e “Consolidado”.

A Savoy – Investimentos Turísticos recebeu o prémio “Maior e Melhor” e foi eleita Melhor do Sector da Hotelaria, título que mantém pelo terceiro ano consecutivo. A empresa ficou ainda em segundo lugar em dimensão e na contribuição para a economia, e em terceiro em dinamismo, de acordo com o resumo dos prémios.

A Fresh IP, Unipessoal foi distinguida como “Rookie”, enquanto a Sousapar – Grupo Sousa Participações recebeu o prémio “Consolidado”.

Por sector, a Lido Sol II – Distribuição de Produtos Alimentares foi eleita Melhor do Comércio. A empresa liderou também a classificação de dimensão nesta área e alcançou posições entre as três primeiras em dinamismo e contribuição para a economia.

Na Construção, o prémio de Melhor do Sector foi atribuído à Dakinvest – Empreendimentos Imobiliários, que também ficou em primeiro lugar em dinamismo. A Afavias – Engenharia e Construções liderou o critério de dimensão.

A Madeira Inerte – Extracção de Saibro venceu na Indústria, onde foi também a primeira classificada em rentabilidade. Nos Serviços, a distinção de Melhor do Sector coube à GSLines – Transportes Marítimos, que liderou igualmente a classificação de dimensão.

A edição reconheceu ainda empresas de diferentes áreas por resultados nos critérios de rentabilidade, dinamismo, contribuição para a economia e equilíbrio financeiro. Entre os destaques estão a N116 – Arquitectura e Design de Interiores e a Agromilenio, no Comércio; a Valmarem, na Construção; a RIU Hotels, na Hotelaria; e a Justino’s Madeira Wines, na Indústria.