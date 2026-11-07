Tiago Margarido diz que legado de Ronaldo "permanecerá eterno"

O treinador do Vitória de Guimarães, Tiago Margarido, afirmou hoje que o "legado" de Cristiano Ronaldo, no seu entender "o melhor de sempre" como futebolista, "permanecerá eterno", após ter oficializado a retirada da seleção portuguesa.

"É o final de uma era na nossa seleção. É alguém que vamos recordar sempre com muita saudade pelo que nos deu. Para mim, particularmente, foi o melhor de sempre. (...) Posso agradecer ao Cristiano tudo o que fez por nós, todos os momentos de felicidade que nos proporcionou. O seu legado permanecerá eterno", disse, ao projetar a receção ao FC Porto, para a 11.ª jornada da I Liga portuguesa, no domingo.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira a retirada da seleção portuguesa de futebol, mediante um vídeo divulgado nas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os derradeiros jogos na fase de grupos da Liga das Nações.

Tiago Margarido reconheceu ainda a importância que 'CR7' tem para a Madeira, ilha onde nasceu, em 05 de fevereiro de 1985, e na qual começou a jogar futebol, ao serviço do Andorinha e do Nacional, clube que o agora treinador vitoriano representou entre as temporadas 2023/24 e 2025/26.

"Tenho três anos felizes na Madeira. Inclusive, o meu filho nasceu na Madeira. Portanto, tenho uma ligação que ficará para sempre com aquela ilha e sei o impacto e a importância que o Cristiano tem naquele povo. Não só naquele povo, mas também no país inteiro", realçou.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em Portugal.

No dia 30 de setembro, o jogador abandonou o estágio da seleção na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.