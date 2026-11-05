“Após Oito Anos de Silêncio, Um Dia de Indignação” afirma Mais Santa Cruz

A Coligação Mais Santa Cruz lamenta as declarações da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, que “opta uma vez mais pela vitimização e pela criação de um conflito político artificial, em vez de assumir responsabilidades e apresentar soluções concretas para os problemas que diz querer resolver.”

“A presidente procura confundir deliberadamente a opinião pública ao misturar as competências de um executivo camarário com as competências dos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Os vereadores do PSD limitaram-se a recordar aquilo que é um princípio básico do funcionamento democrático: as alterações legislativas enquadram-se na esfera de atuação parlamentar e não podem ser resolvidas através de moções aprovadas numa reunião de Câmara”, sublinham.

Mais surpreendente é verificar que, passados oito anos desde a aprovação da lei a nível nacional, a presidente da Câmara venha agora exigir soluções que os próprios deputados do seu partido nunca tiveram iniciativa de apresentar na Assembleia Regional. “Se esta matéria é tão prioritária e tão urgente como agora afirma, porque razão os deputados do JPP nunca avançaram com uma proposta legislativa concreta sobre esta questão?”, questionam.

Coligação que, a este propósito, questiona, ainda, se existe efectivamente articulação política entre o JPP que governa a Câmara Municipal de Santa Cruz e os deputados eleitos pelo mesmo partido para a Assembleia Legislativa da Madeira? ou estaremos perante mais um caso em que o executivo municipal prefere criar inimigos externos para esconder a falta de resultados e de influência política junto dos seus próprios representantes?

A coligação “não deixará de defender aquilo que considera ser justo para os seus munícipes. Contudo, recusamos participar em exercícios de propaganda política destinados apenas a desviar as atenções das verdadeiras responsabilidades de quem governa o concelho há mais de uma década e que pelos vistos nem aos deputados do seu partido consegue chegar”, reforçam, acrescentando que os Santacruzenses esperam soluções, trabalho e resultados. O que não precisam é de mais episódios de vitimização política nem de tentativas de transformar questões institucionais sérias em palco para campanhas permanentes de confronto.