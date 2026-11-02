Queimada mobiliza bombeiros em Santa Cruz
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta tarde, para uma queimada em mato na Rua do Salão, em Santa Cruz.
À chegada ao local, os operacionais encontraram a queimada já controlada. Ainda assim, a equipa procedeu à extinção do fogo, não sendo conhecido se a queimada estava devidamente autorizada. Para esta ocorrência foram mobilizadas duas viaturas e sete elementos da corporação.
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