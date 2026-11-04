AMN alerta para riscos da agitação marítima nesta altura do ano

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou, em comunicado, para os perigos associados à agitação marítima nesta altura do ano, apelando à população para evitar comportamentos de risco junto à orla costeira, numa altura em que a Madeira se prepara para uma mudança das condições meteorológicas.

No âmbito da campanha de sensibilização 'Mar de Inverno', a AMN chama a atenção para os riscos acrescidos durante os meses fora da época balnear, período em que as praias deixam de contar com vigilância permanente e em que as condições do mar podem tornar-se particularmente perigosas.

Segundo a autoridade, a agitação marítima, a ocorrência de ondas de maior dimensão e as alterações na morfologia das praias provocadas pela ondulação podem criar situações de perigo, mesmo em locais aparentemente seguros.

A AMN sublinha que o mar pode mudar rapidamente, mesmo em dias de sol e temperaturas amenas, recomendando que a população não subestime os riscos nem se aproxime desnecessariamente da linha de água.

Entre as principais recomendações estão evitar passeios junto ao mar e a permanência em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e áreas de rebentação, manter uma distância de segurança da linha de água e nunca virar as costas ao mar. A autoridade aconselha igualmente a não ir a banhos fora da época balnear, a manter as crianças permanentemente sob vigilância e a adotar cuidados redobrados durante a pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação.

À comunidade marítima, a AMN recomenda o reforço da amarração das embarcações e uma vigilância regular das que se encontram atracadas ou fundeadas. Antes de qualquer deslocação à orla costeira, deve ainda ser consultada a previsão meteorológica e os avisos de agitação marítima.

Mudança do estado do tempo na Madeira a partir de sexta-feira

O alerta surge numa altura em que está prevista uma alteração das condições meteorológicas em Portugal continental e no arquipélago da Madeira, a partir de sexta-feira, com períodos de chuva por vezes forte e temperaturas mais amenas.

Segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada, citada pela Lusa, uma depressão com expressão em altitude, proveniente do Atlântico, deverá trazer precipitação ao território durante os próximos dias, podendo ocorrer episódios de chuva forte e trovoada.

A especialista adiantou que esta mudança deverá também ter impacto na Madeira, após um mês de outubro marcado pela ausência de episódios de precipitação forte.

A Autoridade Marítima Nacional reforça que, perante qualquer situação de perigo, deve ser contactado o número de emergência 112.