JP Madeira quer criar rede de porta-vozes em vários sectores profissionais

A Juventude Popular Madeira propõe criar uma rede de porta-vozes ligados a diferentes áreas profissionais, para identificar os problemas dos jovens trabalhadores e aproximar a estrutura partidária das suas realidades.

A proposta integra a moção "De Boca em Boca", subscrita por João Alberto Teixeira e apresentada no XII Congresso Regional da organização.

A rede deverá abranger sectores como turismo, hotelaria, saúde, educação, construção civil, comércio, tecnologia, agricultura, pescas, administração pública, cultura e desporto.

Os porta-vozes terão a missão de recolher informação sobre salários, condições de trabalho, qualificações e perspectivas de emprego, estando também prevista a criação de um barómetro semestral, baseado em inquéritos aos participantes.

A moção prevê ainda formação em comunicação e a apresentação periódica de balanços ao Conselho Regional.