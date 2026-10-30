Rali Porto Santo volta a homenagear Pedro Paixão com prémio de espectacularidade

O Rali Porto Santo volta a integrar o Memorial Pedro Paixão, uma iniciativa do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira que pretende homenagear o piloto madeirense, falecido em Junho de 2022, distinguindo a equipa que protagonizar a passagem mais espectacular na primeira classificativa da prova.

À semelhança da edição de 2025, o memorial decorrerá em simultâneo com o primeiro troço cronometrado do Rali Porto Santo, agendado para a noite de sexta-feira, 6 de Novembro, nos sítios do Ribeiro Salgado e do Ribeiro Cochino.

A escolha da equipa vencedora ficará a cargo do público, através de uma votação online que decorrerá entre o final da classificativa e a tarde de sábado, 7 de Novembro. A iniciativa conta com a autorização e o apoio da família de Pedro Paixão.

O memorial pretende perpetuar a memória de um dos nomes que marcou o automobilismo madeirense e que se destacou pela rapidez e espectacularidade ao volante, características que lhe valeram também reconhecimento em várias provas nacionais.

Pedro Paixão iniciou o seu percurso no karting e estreou-se nos ralis em 2016, aos comandos de um Toyota Yaris. Ainda nesse ano passou para um Renault Clio R3, modelo que pilotou até 2018 e com o qual conquistou dois títulos de campeão de duas rodas motrizes na Madeira, além de alcançar resultados de destaque em provas nacionais.

A partir de 2019, passou a dispor de viaturas da categoria R5, mantendo uma presença regular nos pódios das competições em que participou.

Além dos resultados desportivos, o piloto era reconhecido pelo estilo de condução espectacular e pela alegria e boa disposição que transmitia no meio automobilístico.

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira disponibiliza informação sobre o memorial e o Rali Porto Santo no seu site oficial e nas respectivas plataformas digitais.