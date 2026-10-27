O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou-se satisfeito com a inclusão de Cristiano Ronaldo na lista de pré-convocados de Portugal para os próximos compromissos da Liga das Nações, defendendo que o internacional madeirense merece outro tratamento por parte dos responsáveis da Selecção Nacional.

"Ainda bem que ele está pré-convocado. O Ronaldo tem lugar em qualquer equipa e o que fizeram ao Ronaldo não tem pés nem cabeça", afirmou o governante, esta terça-feira, à margem da entrega das chaves de 15 apartamentos no Complexo Habitacional Cedros IV, em Santo António, no Funchal.

O importante é que ele seja tratado como um ícone do futebol, que continua a ser, e não como um jogador de terceira.

Cristiano Ronaldo nos pré-convocados de Portugal Cristiano Ronaldo está nos pré-convocados de Portugal tendo em vista os jogos com Dinamarca e País de Gales, em Novembro, para a Liga das Nações. Está assim aberta a porta ao regresso do craque madeirense à Selecção Nacional, depois de CR7 ter sido castigado por 30 dias por ter abandonado o estágio da Seleção em Copenhaga.

As declarações surgem depois de ter sido conhecida a inclusão de Cristiano Ronaldo na lista de pré-convocados elaborada pelo seleccionador nacional, Jorge Jesus, para os encontros com a Dinamarca, a 14 de Novembro, em Braga, e com o País de Gales, três dias depois, em Cardiff.

A possibilidade de regresso surge na sequência da polémica que envolveu o capitão português e Jorge Jesus, após Ronaldo ter abandonado o estágio da Selecção Nacional, no final de Setembro, em Copenhaga. O episódio levou a Federação Portuguesa de Futebol a aplicar ao jogador uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros.