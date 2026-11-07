Nacional procura pontos frente ao surpreendente Académico de Viseu
O encontro da 11.ª jornada está marcado para as 15:30
O Nacional recebe hoje o Académico de Viseu, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando somar pontos frente a um adversário que tem surpreendido neste início de campeonato.
Os madeirenses ocupam o 17.º lugar, com sete pontos, enquanto a formação viseense segue na sexta posição, com 20. O Académico de Viseu já venceu o Sporting em Alvalade (2-1) e empatou com o Benfica na Luz (2-2).
Também hoje, o Sporting, terceiro classificado, com 21 pontos, recebe o Moreirense, nono, na estreia de Paulo Fonseca no comando técnico dos ‘leões’, depois de substituir Rui Borges. O encontro está marcado para as 20:30.
Depois da vitória para a Liga dos Campeões a meio da semana, sob o comando do treinador interino Tiago Fernandes, o Sporting procura vencer para não perder terreno na perseguição aos rivais. A equipa lisboeta está a nove pontos do líder FC Porto e a quatro do Benfica, segundo classificado.
Frente ao Moreirense, que vem de dois triunfos consecutivos na I Liga, os ‘leões’ procuram também recuperar a confiança dos adeptos nos jogos em Alvalade, depois de terem perdido com o Académico de Viseu (2-1), na nona jornada, e empatado com o Arouca (2-2), na sétima.
O outro encontro deste sábado coloca frente a frente o Alverca, 10.º classificado, com 11 pontos, e o Casa Pia, 16.º, com sete, às 18:00.
No domingo, o campeão e líder FC Porto, que na quarta-feira se estreou a vencer na Liga dos Campeões, ao bater o Nápoles por 4-1, visita o Vitória de Guimarães, 13.º classificado, com nove pontos.
Já o Benfica, segundo classificado, com 25 pontos e ainda invicto na Liga Europa, desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora, 12.º, com 10 pontos.
Programa da 11.ª jornada
Sexta-feira, 6 de Novembro:
Famalicão – Arouca, 1-0.
Sábado, 7 de Novembro:
Nacional – Académico de Viseu, 15:30.
Alverca – Casa Pia, 18:00.
Sporting – Moreirense, 20:30.
Domingo, 8 de Novembro:
Estoril Praia – Marítimo, 15:30.
Santa Clara – Gil Vicente, 15:30.
Vitória de Guimarães – FC Porto, 18:00.
Estrela da Amadora – Benfica, 20:30.
Rio Ave – Sporting de Braga, 20:30.