Funchal ilumina edifício da Câmara de roxo em homenagem aos cuidadores informais

A fachada do edifício principal da Câmara Municipal do Funchal ilumina-se hoje de roxo, numa iniciativa que assinala o Dia Mundial do Cuidador Informal, celebrado a 5 de Novembro.

A acção, promovida através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, pretende reconhecer o trabalho dos cuidadores informais e sensibilizar a população para as dificuldades e necessidades de quem presta assistência a familiares ou outras pessoas dependentes.

A autarquia chama a atenção para as exigências físicas e emocionais associadas a esta responsabilidade, que implica dedicação, disponibilidade e tempo, defendendo a importância de garantir aos cuidadores períodos de descanso, bem como acesso a apoio psicológico e social.

Com esta iniciativa simbólica, o Município reafirma a importância de reconhecer e apoiar quem cuida de outras pessoas.